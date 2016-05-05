Грозный, 5 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В Грозном началась закладка фундамента в основание башни «Ахмат». Это здание станет одним из самых высоких в России. Оно будет уступать по высоте лишь строящемуся в Петербурге «Лахта-центру». Как сообщили ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе главы и правительства региона, 400-метровую башню возводят российские и иностранные инвесторы. На начальном этапе строительства предстоит забить 216 свай на глубину 65 метров.

youtube.com Башня Ахмат в Чечне

По словам заместителя председателя правительства Чечни Хасана Хакимова, в строительстве участвует в том числе и такая известная компания, как «Emaar Properties» из Арабских Эмиратов, построившая самое высокое здание в мире — «Бурдж-Халифа», а также торговый центр «Дубай молл» в Дубае.

Как сообщало ИА REGNUM, проект небоскреба «Ахмат», стилизованного под чеченскую средневековую сторожевую башню, разработан российским архитектором Александром Зусиком. В нем планируется разместить музей первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

По проекту в башне «Ахмат» предусмотрено 80 этажей, каждый высотой 4,2 метра. В здании разместятся 100 элитных апартаментов, отель на 500 номеров, офисы. Кроме того, высотка будет оборудована вертолетными площадками. В ней также разместятся фитнес-центры, бассейны и нескольких панорамных ресторанов.