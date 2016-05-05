Рига, 5 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. При реконструкции Латвийского национального художественного музея было принято концептуальное решение — в постоянной экспозиции будут представлены только латышские художники, заявила в интервью радио Baltkom директор музея Мара Лаце, сообщает портал Mixnews.lv.

Гитлер и Геринг в музее. 1930-е

Комментируя прозвучавшую информацию о том, что после открытия музея в нем больше не будет картин русских художников, в том числе, из Латвии, Лаце заявила: «В постоянной экспозиции в здании на улице Валдемара действительно больше не представлены русские художники. Их полотна находятся в хранилищах и они выставляются на разных выставках». «Было принято концептуальное решение, что это здание посвящается только латышскому искусству, а остальные [художники — Ред.] будут представлены в Рижской бирже», — рассказала она.

В свою очередь, латвийский журналист Владимир Дорофеев так прокомментировал ситуацию: «Спасибо, конечно, что не на костер отправили полотна, а в другое здание, в прекрасный, в общем-то, выставочный зал. Но сама идея создания культурного гетто — лично мне претит. Русские художники Латвии — не преступники. Если сравнивать работы русских и латышских мастеров — видно, что они жили в одно время, мучились одними художественными идеями и их картины не несут какого-то определенного национального отпечатка».