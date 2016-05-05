Иркутск, 5 мая, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, несмотря на свои планы возглавить список КПРФ на предстоящих выборах в Государственную думу, не собирается становиться депутатом федерального парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

kremlin.ru Сергей Левченко

«Я вообще думаю, что губернаторы не должны возглавлять эти списки. Но, к сожалению, сегодняшние технологии выборов приводят к тому, что каждая партия старается выдвинуть тех представителей, которые принесут больше голосов. Естественно, в Государственную Думу возвращаться не собираюсь. Думаю, это бы выглядело странно. Не для этого я участвовал в выборах губернатора Иркутской области. У меня на этом посту огромные планы», — сказал Сергей Левченко в интервью телеканалу «Россия-24».

Губернатор подчеркнул, что, участвуя в предстоящих выборах, будет соблюдать законодательство.

«Партийные списки, например, «Единой России» уже возглавляет около 20 губернаторов. В Иркутской области я являюсь определенным символом КПРФ, лидером партии. И было бы странно, если бы я остался в стороне, когда партия начнет борьбу на выборах. Но я буду строго соблюдать закон и следить за тем, чтобы его соблюдали чиновники областной администрации и всех муниципалитетов», — сказал Сергей Левченко.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ VII созыва пройдут 18 сентября 2016 года в единый день голосования на всей территории Российской Федерации.