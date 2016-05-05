Москва, 5 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В России в апреле 2016 года индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года — 102,5% (в апреле 2015 г. — 100,5%, с начала года — 107,9%). Инфляция в апреле замедлилась с 0,5% в марте до 0,4% в апреле, в годовом выражении осталась на уровне марта — 7,3%, сообщили в Росстате.

ИА REGNUM Инфляция

В апреле, как и в марте, отмечался существенный рост цен на отдельные виды круп. Так, крупа гречневая-ядрица стала дороже на 5,6%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2,5%, горох и фасоль — на 2,1%. Одновременно рис и пшено подешевели на 0,5%.

Цены на рыбу мороженую неразделанную выросли на 2,0%, консервы рыбные, различные виды рыбы мороженой разделанной, соленой, маринованной, копченой — на 1,2−1,5%. В то же время рыба живая и охлажденная стала дешевле на 0,3%.

Цены на перец черный (горошек) увеличились на 2,6%, соки фруктовые — на 2,2%, воду газированную, чай, кофе, мороженое, зефир, пастилу, баранину, кетчуп, майонез, маргарин, масло оливковое — на 1,5−2,1%.

В апреле отмечалось снижение цен на отдельные наблюдаемые виды плодоовощной продукции. Так, на огурцы свежие оно составило 22,2%, апельсины — 6,1%, груши — 3,4%, картофель — 0,5%. Вместе с тем цены на капусту белокочанную свежую выросли на 13,8%, помидоры — на 10,1%, морковь, чеснок, виноград, бананы — на 4,0−6,2%.

Кроме того, национальные сыры и брынза подешевели на 2,0%, мясо птицы, свинина, мясной фарш — на 0,2−0,7%.

В апреле продолжал отмечаться существенный рост цен на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. Так, велосипеды для детей и взрослых подорожали на 4,1% и 3,5% соответственно, коньки роликовые — на 2,9%.

Среди наблюдаемых видов одежды и обуви на 1,6−2,6% дороже стали ветровки, отдельные виды летней детской одежды, туфли женские, сандалеты детские, кроссовые туфли для детей и взрослых с верхом из искусственной кожи.

В группе медикаментов цены на метамизол натрия (анальгин отечественный) увеличились на 3,1%, ренни — на 2,6%, поливитамины без минералов отечественные — на 1,8%, лоперамид — на 1,2%. В то же время линекс подешевел на 3,2%, троксерутин — на 1,4%, глицин — на 1,3%, амброксол — на 1,1%.

Одновременно газовое моторное топливо стало дешевле на 3,3%, свежесрезанные цветы — на 3,2%, смартфоны — на 1,4%, телевизоры цветного изображения — на 0,8%, мониторы для настольного компьютера — на 0,3%, отдельные виды меховых изделий, дизельное топливо и уголь — на 0,2%.

В апреле зафиксирован заметный рост тарифов на отдельные виды услуг связи. Так, плата за пересылку простого письма выросла на 11,6%, абонентская плата за радиотрансляционную точку — на 4,7%.

В группе услуг пассажирского транспорта существенный рост тарифов отмечался на полет в салоне экономического класса самолета — на 3,9%, проезд в маршрутном такси — на 1,4%, проезд в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов дальнего следования — на 1,8% и 1,4% соответственно. Вместе с тем на 0,6% дешевле стал проезд в пригородном поезде.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 7,3% стало дороже удостоверение завещания в нотариальной конторе. На 0,8−1,5% увеличилась плата за посещение детского ясли-сада, занятия в группах общей физической подготовки, пользование общественным туалетом, отдельные виды бытовых, санаторно-оздоровительных, медицинских услуг.

Одновременно отмечалось снижение цен на наблюдаемые виды зарубежных туров. Поездки в Китай стали дешевле на 2,3%, экскурсионные поездки в Финляндию — на 1,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечается снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития, рассчитанный исходя из цен на нефть $50, предполагает спад ВВП в 2016 году на 0,7%, инфляцию — 6,4%.