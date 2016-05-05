Астрахань, 5 мая, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Южном федеральном округе в 2015 году и за первые три месяца текущего года не было ни одного теракта. Между тем, количество преступлений террористического характера в прошлом году увеличилось с 28 до 57. Такую информацию сегодня, 5 мая, в ходе выездного совещания Совета Безопасности РФ в Астрахани, посвященном обсуждению вопросов профилактики терроризма и экстремизма, а также мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности и по противодействию криминальной деятельности в топливно-энергетическом комплексе, озвучил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

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«Это серьезный сигнал для выработки дополнительных мер. Большинство из указанных преступлений связаны с возбуждением ненависти и вражды, участием в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии», — пояснил Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что для повышения эффективности профилактики терроризма и экстремизма на юге России региональным целевым программам ЮФО необходима корректировка с учетом складывающейся общественно-политической ситуации. Прежде всего, по его словам, надо повысить результативность выявления и пресечения преступной деятельности бандформирований и их пособников.

«Необходимо также активизировать противодействие деструктивной деятельности радикальных религиозных центров и организаций и уделять больше внимания прогнозированию конфликтных ситуаций в межнациональных отношениях и оперативному реагированию на них», — заметил Николай Патрушев.

Николай Патрушев также поднял тему износа мощностей в электроэнергетике в ЮФО, который составляет от 60% до 90%, и сообщил, что в регионах не решена проблема массовых хищений углеводородного сырья и неуплаты за поставленные энергоресурсы. Кроме того, сохраняются и недостатки в антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов на совещании заявил, что одним из приоритетов антитеррористической работы в Южном федеральном округе России должна стать охрана энергомоста в Крым на территории Краснодарского края.

По итогам совещания губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что для Краснодарского края энергобезопасность и антитеррористическая защищенность — в числе приоритетных задач, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Этот вопрос можно решать только в тесном взаимодействии всех сторон: правоохранительных органов, органов власти на всех уровнях, и, безусловно, самих жителей», — подытожил Вениамин Кондратьев.

По словам прокурора Краснодарского края Леонида Коржинека, алгоритм подобного взаимодействия в крае выработан и направлен на создание условий безопасной жизни и, в том числе, ориентирован на патриотическое воспитание.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодняшнее выездное заседание Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Астрахани с руководителями субъектов Южного федерального округа, а также с представителями федеральных ведомств.