Вильнюс, 5 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Опрос живущих за границей литовцев, проведенный осенью 2016 года по заказу Министерства иностранных дел Литвы, показал, что 40% респондентов интересуются возможностями возвращения в Литву, 17% — не интересуются, еще 43% сказали, что для них это неактуально, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 мая, в МИД Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Когда Литва вступала в ЕС, мы хотели, чтобы люди могли свободно путешествовать, без помех выбирать работу, учебные заведения, так и произошло», — прокомментировал опрос министр иностранных дел Линас Линкявичюс в эфире радиостанции Žinių radijas.

«Уезжающих представляют как какое-то зло, как нелюбящих Литву. Я совершенно с этим не согласен. Это возможность для людей выбрать лучшее место работы и заработок, но они вернутся, когда будет возможность, и когда будут созданы условия в Литве», — сказал министр.

Больше всего интересующихся возможностями возвращения — среди живущих в России (61%), Соединенном Королевстве (51%). В странах ЕС этот показатель составляет 43%.

Напомним, только по официальным данным население Литвы с 1991 года сократилась на 900 тыс. жителей, до 2,8 млн жителей. Основная волна эмиграции в Литве началась с 2004 года, когда Литва вступила в ЕС и не прекращается до сих пор.