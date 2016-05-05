Вологда, 5 мая, 2016, 16:02 — ИА Регнум. «Обвинение в фальсификации продукции — это ключевая тема для нападок на наш молочный завод. Замечу, что порядка двух лет, а именно с момента подготовки к продаже, к заводу стабильно предъявляются необоснованные претензии на производимую продукцию. Такие сообщения регулярно поступают на предприятие, направляются в контролирующие органы и публикуются в прессе. Каждое обращение регистрируется и рассматривается в установленном порядке. Ни один факт фальсификации молочной продукции «УОМЗ» не подтвердился», — пояснила и.о. начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Анна Беляевская.

sk.ru Молоко

«В твороге «Из Вологды» Вологодского учебно-опытного завода не может быть растительных жиров. Правительство области проводит проверку по информации, которая появилась на сайте Россельхознадзора. Обращения по материалам, изложенным в статье, направлены в Россельхознадзор Московской области, Управление Роспотребнадзора и Управление Россельхознадзора по Вологодской области», — говорится в заявлении первого заместителя губернатора области Андрея Луценко, распространенного пресс-службой правительства региона.

По информации пресс-службы ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХА имени Н.В. Верещагина», производство фальсифицированного продукта на заводе невозможно даже чисто технически в связи с отсутствием закупок жиров немолочного происхождения на предприятии в целом. Вся продукция производится исключительно из молочного сырья. На предприятии установлен жесткий лабораторный контроль, и фиксируется производство молочных продуктов от входного контроля сырого молока до готового продукта.

Добавим, что предприятие инициировало собственное расследование и проводит проверку, по результатам которых будут приняты юридические решения о защите чести и достоинства ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХА имени Н.В. Верещагина».

Напомним, что Учебно-опытный молочный завод — вологодское предприятие, которое обладает правами на производство бренда «Вологодское масло». Предприятие, 100% акций которого находятся в государственной собственности, был выставлен на продажу за «смешные» деньги. Правительство Вологодской области, губернатор Олег Кувшинников, депутаты местного Закса и Госдумы не единожды обращались в Росимущество, лично к главе Росимущества Ольге Дергуновой и Минсельхоз с пожеланием сохранить уникальный завод и его производственные мощности и для региона, и для России. В конце марта предприятие было снято с торгов. Аукцион по продаже 100 процентов акций завода должен был состояться 7 апреля. Разобраться с ситуацией по приватизации завода обещал Президент Владимир Путин, после того, как вопрос о судьбе завода встал на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге.