Белгород, 5 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В Белгороде сотрудники нашли школьников, которые на майских праздниках разбрасывали петарды в общественных местах и снимали свои «подвиги» на видео, передает портал Belive.ru со ссылкой на представителя УМВД по Белгородской области Алексея Гончарука.

АГЕНТСТВО НАРОДНЫХ НОВОСТЕЙ vk.com/obs31 Примерный восьмиклассник

Видеозаписи со свидетельствами своих похождений молодые люди удалили из интернета, однако ролики уже успели разойтись по соцсетям и привелечь внимание сотрудников правоохранительных органов. Оказалось, что героями видеороликов были друзья-восьмиклассники. Беседы с ними и с их родителями полицейские провели 4 мая. Выяснилось, что все мальчики воспитываются в благополучных семьях и ни один из них не состоит на учете в полиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на видеохостинге YouTube были опубликованы три видеозаписи, на которых несколько мальчиков, которым на вид не больше 16 лет, закидывают петарды в фойе магазина, в монетоприемник автомата с водой и на балкон квартиры в многоэтажном доме, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Позже видеозаписи с сайта удалили, но ролики появились на странице белгородского сообщества «Агентство народных новостей». На видеозаписях, которые успели сохранить пользователи, отчетливо были видны лица нескольких школьников. В соцсетях белгородцы высказали надежду, что любители петард ответят за свои развлечения по закону, ведь их действия могли навредить чьему-то здоровью или имуществу.

«Мы опросили и сотрудников универмага, и владельцев квартиры, а также осмотрели бювет — все цело. Заявлений о материальной или моральном ущербе в полицию пока не поступало. Однако сейчас продолжается тщательная проверка и только по ее результатам можно будет говорить о каком-то привлечении подростков к ответственности», — рассказал журналистам Алексей Гончарук.