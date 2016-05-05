Белгородские хулиганы с петардами оказались примерными восьмиклассниками
Белгород, 5 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В Белгороде сотрудники нашли школьников, которые на майских праздниках разбрасывали петарды в общественных местах и снимали свои «подвиги» на видео, передает портал Belive.ru со ссылкой на представителя УМВД по Белгородской области Алексея Гончарука.
Видеозаписи со свидетельствами своих похождений молодые люди удалили из интернета, однако ролики уже успели разойтись по соцсетям и привелечь внимание сотрудников правоохранительных органов. Оказалось, что героями видеороликов были друзья-восьмиклассники. Беседы с ними и с их родителями полицейские провели 4 мая. Выяснилось, что все мальчики воспитываются в благополучных семьях и ни один из них не состоит на учете в полиции.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на видеохостинге YouTube были опубликованы три видеозаписи, на которых несколько мальчиков, которым на вид не больше 16 лет, закидывают петарды в фойе магазина, в монетоприемник автомата с водой и на балкон квартиры в многоэтажном доме, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Позже видеозаписи с сайта удалили, но ролики появились на странице белгородского сообщества «Агентство народных новостей». На видеозаписях, которые успели сохранить пользователи, отчетливо были видны лица нескольких школьников. В соцсетях белгородцы высказали надежду, что любители петард ответят за свои развлечения по закону, ведь их действия могли навредить чьему-то здоровью или имуществу.
«Мы опросили и сотрудников универмага, и владельцев квартиры, а также осмотрели бювет — все цело. Заявлений о материальной или моральном ущербе в полицию пока не поступало. Однако сейчас продолжается тщательная проверка и только по ее результатам можно будет говорить о каком-то привлечении подростков к ответственности», — рассказал журналистам Алексей Гончарук.