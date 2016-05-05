Иркутск, 5 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Иркутской области стритрейсеры организовали гонки на федеральной трассе. Для этого они принудительно остановили движение автомобилей в обе стороны. Видео выложили в Интернет очевидцы. Теперь эти кадры изучают не только гонщики и болельщики, но и инспекторы ГИБДД.

vesti.ru Нелегальные гонки на федеральной трассе «Байкал»

Этот заезд привлек внимание практически всех зрителей, в том числе из-за того, что соревнования нелегальные и проходили на федеральной автодороге «Байкал».

На трассе собрались несколько сотен человек, в основном водители из Иркутска и Ангарска. Стоит отметить, что во время мероприятия официально движение по магистрали не перекрывалось. Движущийся транспорт участники останавливали собственными силами. В образовавшуюся пробку попали в том числе военные грузовики, водители которых включили аварийную сигнализацию.

Соревнования остановили инспекторы ГИБДД, которым поступили десятки жалоб от обычных участников движения. Сейчас фото и видеозаписи изучают в полиции. Организаторы состязаний говорят о том, что людей на нелегальные гонки толкает отсутствие в регионе специализированной трассы.

Однако представители некоторых автоклубов считают, что подобные нелегальные соревнования дискредитируют иркутских гонщиков. И могут негативно отразиться на официальных состязаниях.

«Я не знаю, о чем ребята думают. Ничего хорошего это не предвещает ни с точки зрения общения с властными структурами, ни вообще безопасности в целом», — отмечает руководитель «GT-Club Иркутск» Алексей Белоусов.

Нынешним летом в в Ленинском районе Иркутска начнется строительство трассы для автогонщиков. Городские власти надеются, что после этого любители острых ощущений перестанут перекрывать общественные дороги, сообщают «Вести».