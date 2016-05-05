Москва, 5 мая, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Норвегии Вячеслав Павловский освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Указ № 213 подписан сегодня, 5 мая. «Освободить Павловского Вячеслава Альфредовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Королевстве Норвегия», — сообщается в документе.

Вячеслав Павловский занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Норвегия с 2010 года. До этой должности Павловский шесть лет работал директором Консульского департамента МИД России.