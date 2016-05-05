Пермь, 5 мая, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Необычный музей — Всемирного потопа создают в Прикамье. Авторы проекта не сомневаются в планетарном наводнении, которое нашло отражение в мифах и религиозных текстах многих народов, и готовы предоставить вниманию посетителей естественнонаучные доказательства Всемирного потопа. Об этом сообщает сайт 59.ру. По данным портала, в экспонатах музея уже сейчас нет недостатка.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Инициатор создания экстравагантной экспозиции в Перми краевед и общественный деятель Сергей Огарышев считает, что экскурсии в этом музее будут отличаться от тех, что проводятся в палеонтологических музеях.

«Коллекция окаменелых деревьев, медистых песчаников и других геологических памятников потопа у нас большая, складывать уже некуда», — утверждает Огарышев. Он подчеркнул, что основная экспозиция музея будет направлена против теории эволюции.

«Будем сотрудничать с христианами из разных стран. Параллельно будем развивать отдел горных пород и минералов Пермского края», — планирует идеолог будущего музея.

По его данным, во всем мире подобного музея еще нет. Музей может начать работать очень скоро, если будет решен вопрос с подходящим помещением.