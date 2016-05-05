Москва, 5 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности посла России в Норвегии Вячеслава Павловского. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Освободить Павловского Вячеслава Альфредовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Королевстве Норвегия», — говорится в документе.

Соответствующий указ подписан главой государства 5 мая.

Напомним, Вячеслав Павловский занимал должность посла РФ в Норвегии с июля 2010 года.