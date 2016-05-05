Киев, 5 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. На Украине с 1 июля 2016 года стоимость тепловой энергии и услуг центрального отопления повысится на 75−90%, сообщают 5 мая «Украинские новости» со ссылкой на Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НРЭКУ) .

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Плати больше!

Как пояснил глава НРЭКУ Дмитрий Вовк, размер увеличения тарифа будет зависеть от предприятия.

«Львиная доля корректировки связана с решением правительства по цене на природный газ, остальное — пересмотр заработных плат в соответствии с новым уровнем минимальных зарплат и уровнем ЕСВ, изменение розничных тарифов на электроэнергию, другое», — отметил он.

Вовк добавил, что в тех районах, где это возможно, топить будут не природным газом, а углем, например, в некоторых кварталах Киева, Чернигова и других городов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля этого года правительство Украины установило единую цену на газ для населения. Теперь предельный размер розничных цен на газ с учетом всех тарифов и НДС для бытовых потребителей установлен на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.