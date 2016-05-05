Москва, 5 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Парад Победы на 9 мая в Москве состоится в обычном режиме. Об этом 5 мая журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Виктор Иванов. Слава нашему великому народу, народу-победителю! 1945

«Парад пройдет в обычном режиме; будут иностранцы, но специальных приглашений по линии президента не рассылалось», — сказал Ушаков.

По его словам, в 2015 году на День Победы приглашения рассылались зарубежным лидерам в силу юбилейной даты: были запланированы широкие торжества и саммиты.

Напомним, 9 мая является Днём Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с тем ряд стран, в числе которых находятся европейские государства, а также Украина, отмечают 8 мая День победы во Второй мировой войне.

Отметим также, что в некоторых странах СНГ — в частности, в Белоруссии и Казахстане, — 9 мая не будет проводиться военный парад.