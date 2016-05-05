Белгород, 5 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В Белгородской области в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилья, нашли нарушения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, с 16 по 18 марта в Яковлевском районе, в городе Бирюче, Красногвардейского района и Губкинском городском округе проходили внеплановые проверки.

bykst Плесень на бетоне

В селе Терновка Яковлевского района, где ранее по трем домам на улицах Молодежной, Южной и Народной поступали жалобы, все недостатки были устранены. Однако в доме №1А по улице Молодежной под полом первого этажа просел грунт, из-за чего появились трещины в районе сопряжения межкомнатных перегородок с плитами перекрытия, а также на самих перегородках. На оконных откосах со стороны жилых помещений нашли плесень. В трех домах по улице Ленинской и Шаландина жильцы также жалуются на плесень, а владельцы квартир в доме №86А по улице Шаландина — на промерзание оконных блоков.

В городе Бироч Красногвардейского района в пяти домах по улицам Боженко и Дубовской, построенных в рамках реализации программы переселения, замечания устранены частично, а полностью устранить все недостатки подрядчик обещает в мае.

В Губкинском городском округе введены в эксплуатацию пять домов по переулку Горняков, три дома по улице Павлика Морозова, дом на улице Фестивальная и на улице Гастело — на них жалоб со стороны жильцов не поступало.

В итоге Фонд взял на контроль устранение нарушений в домах в селе Терновка (дом №1А на ул. Молодежной), в поселке Яковлево (дома №№ 13А и 13Б на ул. Ленинской, №№ 86А, 84 и 94А на ул. Шаландина) и в городе Бирюче (дом №4 на ул. Боженко).