Москва, 5 мая, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Огромное количество популярных приложений нельзя найти через поиск магазина App Store в США, Канаде, Европе и других странах. Российский сегмент магазина остался 5 мая без «Яндекса», Google и Mail.Ru Group, сообщает портал MacRumors.

apple-iphone.ru App Store

Кроме того, перестали отображаться в поиске App Store YouTube, Instagram, мессенджеры Telegram, Skype и Facebook Messenger. Не находятся многие приложения российских компаний, сервисы бронирования авиабилетов Aviasales и OneTwoTrip, социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сообщается, что Apple пока не дал ответа на запросы представителей российских ресурсов.