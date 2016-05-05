Москва, 5 мая, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Объём Резервного фонда России по состоянию на 1 мая 2016 года составляет 2 трлн 892,35 млрд рублей. За месяц он сократился на 528,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

publicdomainpictures.net Потеря денег

К 1 мая Резервный фонд составлял 2 трлн 892,35 млрд рублей, или $44,96 миллиарда. По состоянию на 1 апреля объём составлял 3 трлн 420,92 млрд рублей, или $50,60 миллиарда. Сокращение за минувший месяц составило 528,6 млрд рублей. В процентном соотношении сокращение объёма Резервного фонда составило 15,5% в рублях и на 11,1% — в долларах.

Отмечается, что сократился и Фонд национального благосостояния РФ. 1 апреля 2016 года объём ФНБ составлял 4 трлн 947,33 млрд рублей ($73,18 миллиарда), за месяц он сократился на 195,64 млрд рублей. По состоянию на 1 мая объём ФНБ равен 4 трлн 751,69 млрд рублей ($73,86 миллиарда). В процентном соотношении объём ФНБ сократился на четыре процента в рулях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за I квартал 2016 года Резервный фонд уменьшился с 3,6 трлн. рублей до 3,4 трлн. рублей (на 219,7 млрд. рублей, или на 6%). Это связано с отрицательной курсовой разницей, которая возникла в результате переоценки средств на счетах в Центробанке.