Лондон, 5 мая, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Корабль королевского ВМФ Великобритании открыл предупредительный огонь по испанскому катеру Rio Cedena, который дважды преградил дорогу в Гибралтарском проливе стратегической подлодке ВМС США Florida, пишет 5 мая газета The Daily Mail.

Иван Айвазовский. Гибралтар ночью. 1844

Уточняется, что инцидент произошел в апреле, однако известно о нем стало только сейчас. После того, как испанский патрульный катер не дал американской подлодке с баллистическими ракетами на борту пришвартоваться в Гибралтаре, британский корабль открыл огонь из ракетницы.

После инцидента на помощь подлодке был направлен патрульный корабль Sabre. По словам властей британского Гибралтара, испанцы «играют в опасную игру». По их мнению, для союзника по НАТО очень «неподобающе относиться к ВМС США с таким неуважением».

Напомним, заморскую территорию Великобритании Гибралтар, расположенную на юге Пиренейского полуострова, оспаривает Испания.