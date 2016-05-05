Махачкала, 5 мая, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Пятеро жителей Дагестана, в том числе пенсионерка, приговорены к лишению свободы за сбыт поддельных денег. Об этом ИА REGNUM 5 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В преступную группу входили Барият Бабаева, Ислам Джамалудинов, Магомед Раджабов, Сайгид Шугаибов и Сулейман Сулаев. Суд установил, что все они занимались хранением, перевозкой и сбытом фальшивых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. Так, преступники заключили ряд сделок в Москве, где им несколько раз удалось сбыть партии фальшивых денег в сумме от 150 до 400 тысяч рублей в обмен на настоящие купюры.

В Махачкале осужденные оплачивали поддельными деньгами покупки на городских рынках. В прокуратуре отмечают, что одной из самых активных участниц преступной группы была женщина пенсионного возраста Бабаева. Каждый из обвиняемых получил тюремный срок. В зависимости от степени вины они получили от 1,8 до 2,8 лет лишения свободы.

Напомним, МВД России в прошлом году сообщало о задержании крупной банды фальшивомонетчиков в Дагестане. В ходе обысков в доме одного из подозреваемых были обнаружены оборудование для подделки денег и 94 тысячи готовых купюр номиналом пять тысяч рублей. Сумму ущерба от действий банды правоохранители оценили в 27 млн рублей.