Москва, 5 мая, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что водители грузовиков перекрыли движение на юго-западном участке внутренней стороны МКАД, не соответствует действительности. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» представитель дальнобойщиков Андрей Бажукин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

«Нет, никто из нашего объединения не участвует в этом», — отметил представитель сообщества, которое выступает против «Платона».

Бажукин добавил, что остановка движения по МКАД может быть обыкновенной пробкой.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 5 мая водители фур практически перекрыли юго-западный участок внутренней стороны Кольцевой дороги. Якобы по их вине пробка растянулась на несколько километров.