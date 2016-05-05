Чебоксары, 5 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Государственный русский драматический театр Чебоксар расширяет аудиторию. Теперь спектакли будут транслироваться в режиме реального времени в интернете, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе театра.

rusdram21.ru Сцена из спектакля «С любовью...»

На сайте учреждения заработала онлайн-трансляция спектаклей. Это новый эффективный способ привлечения зрителей и расширения географии зрительской аудитории, подчёркивают в театре. Благодаря новшеству, любимых актеров можно увидеть теперь в режиме реального времени, не выходя из дома.

«Несомненно, живое и непосредственное взаимодействие актеров со зрителем происходит только в зале и на сцене. Для желающих окунуться в театральную атмосферу и увидеть живую игру актеров, двери театра всегда открыты. Но если нет возможности посетить театр, либо вы находитесь в другом городе, трансляция в реальном времени — это отличный вариант. Тем более, спектакль можно смотреть с друзьями или всей семьей», — говорят в театре.

Напомним, что Государственный русский драматический театр — единственное театральное учреждение в Чебоксарах, билеты на спектакли которого можно приобрести через сайт с помощью банковской карты. Электронная система платежей действует с 2010 года и с каждым годом приобретает всю большую популярность среди зрителей, говорят в театре.