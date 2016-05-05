Астрахань, 5 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Южном федеральном округе (ЮФО) количество преступлений в сфере терроризма выросло в два раза за 2015 год. Об этом на выездном совещании в Астрахани сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«Не удалось предотвратить преступления террористического характера. Их число в прошлом году увеличилось с 28 до 57», — сказал Патрушев.

Секретарь совета безопасности отметил, что данный показатель является сигналом для введения дополнительных мер по предотвращению террористических атак. «Большинство из указанных преступлений связаны с возбуждением ненависти и вражды, участием в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии», — сказал Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что одним из источников нарастания деструктивных настроений среди населения являются националистические организации. Другой существенный фактор — деятельность, которую ведёт ряд иностранных неправительственных структур, поддерживающих «перспективных носителей протестного потенциала».

При содействии этих организаций и фондов идёт подпитка исламистских и националистических интернет-сообществ, пропагандирующих идеи религиозной и национальной нетерпимости.