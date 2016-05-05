Вильнюс, 5 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Член Сейма Литвы Наглис Путейкис зарегистрировал предложение к представленному правительству законопроекту об изменении статей Кодекса гражданского процесса, предлагая утвердить запрет направлять взыскание на часть доходов, необходимых для проживания лица, то есть установить, что нельзя взыскивать с части зарплаты и приравнивающихся к ней выплат, не превышающей минимальную месячную зарплату, если это единственные доходы лица. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 мая, в Сейме Литвы.

goodfon.ru Мужчина с битой

В настоящее время существует практика, когда, взыскивая с зарплаты, пенсий и других периодических доходов, приставы не оставляют должнику средств на минимальное проживание. Взыскание осуществляется с доходов любого размера — даже таких, которые слишком малы, недостаточны для удовлетворения важных потребностей человека, даже тогда, когда это единственный источник проживания.

«Ко мне, как к члену Сейма, постоянно обращаются люди, у которых с пенсий взыскивают долги и оставляют на проживание ничтожно маленькие суммы, иногда не достигающие и 100 евро. Чаще всего такие люди по объективным причинам — из-за болезни или возраста — не способны найти другой источник дохода, поэтому живут впроголодь, не могут топить жилье, купить лекарства, сходить к врачу, я уже не говорю об удовлетворении культурных потребностей», — пишется в предложении Путейкиса.

Такое положение, как подчеркивает член Сейма, нарушает права человека удовлетворять основные, жизненно важные потребности, право на жизнь и достоинство человека, защищаемое Конституцией Литвы и международными правовыми актами.