Москва, 5 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В нынешней ситуации в банковской сфере следует провести реорганизацию банковского надзора, чтобы выявлять риски на ранней стадии и предотвращать отзыв лицензий. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 мая управляющий партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков, комментируя отзыв Центробанком лицензий у двух банков — тольяттинского Эл банка и московского Мострансбанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В 2015 году лицензии были отозваны почти у сотни кредитных организаций, что составляет почти 15% от общей доли рынка. В результате крупные компании все чаще стали обращаться именно к государственным банкам как к наиболее надежным», — отметил эксперт.

Эта тенденция вполне объяснима и закономерна, поскольку Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может гарантировать возврат только 1,4 млн рублей, пояснил он. «В теперешней ситуации есть смысл провести реорганизацию банковского надзора, чтобы выявлять риски на ранней стадии и предотвращать отзыв лицензий. Можно сказать, что основная часть работы проделывается именно сейчас, и в последующие годы банки, лишенные лицензий, будут исчисляться не десятками, а единицами по мере стабилизации банковского сектора», — подчеркнул Кириков.

5 мая ЦБ отозвал лицензии у двух банков — тольяттинского Эл Банка и акционерного коммерческого банка развития предприятий пассажирского транспорта Москвы Мострансбанка. В ЦБ отметили, что Эл Банк оказался не способен своевременно удовлетворить требования вкладчиков. В свою очередь, Мострансбанк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. С начала 2016 года отозваны лицензии у 39 банков.