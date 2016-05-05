Ярославль, 5 мая, 2016, 15:07 — ИА Регнум. 5 мая губернатор Ярославской области дал символический старт весенней полевой кампании. Сергей Ястребов сел за руль посевного комплекса и принял личное участие в посадке кукурузы, сообщает сайт главы региона.

Полевые работы состоялись в рамках рабочего визита на сельхозпредприятие «Красный Маяк». Губернатор отметил, что «погода для посевной сейчас благоприятная», что позволяет «рассчитывать на высокий результат».

Работу посевного комплекса в плане производительности глава региона оценил по достоинству — с учетом собственного опыта.

«Это новая техника, совсем не похожая на то, что было раньше, на то, что было, когда я учился. Это практически автомат, который во многом помогает механизатору работать и проводить посев на больших площадях довольно комфортно», — пояснил по итогам посадки кукурузы Сергей Ястребов.

Как отметил губернатор, агропромышленный комплекс области даже в нынешней непростой экономической ситуации ежегодно прибавляет 5 — 6 процентов. За 2015 год в аграрном секторе произведено продукции на 33,5 миллиарда рублей. В планах на 2016 год — выйти как минимум на эту цифру.