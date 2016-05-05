Рабочий посёлок Хвойная, Новгородская область, 5 мая, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В посёлке Хвойная Новгородской области сегодня, 5 мая, торжественно открыли полностью восстановленный мемориал воинам-землякам, павшим в боях за Родину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, комплекс на гражданском кладбище в посёлке был воссоздан специалистами Военно-мемориальной компании.

novreg.ru, Л. Попова Восстановленный мемориальный комплекс в посёлке Хвойная Новгородской области

В церемонии приняли участие сотрудники компании, районные власти, жители посёлка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года мемориал был демонтирован. Власти заявили, что фигуры солдат, изготовленные из бетонной смеси, находились в аварийном состоянии. При этом первоначально их планировали заменить гранитными плитами с гравировкой. Возмущённые произошедшим местные жители инициировали сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, а также сбор средств на восстановление утраченных памятников.