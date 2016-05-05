Барнаул, 5 мая, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Реконструкция одного из эпизодов битвы за Москву 1941−1942 годов — сражения за деревню Крюково — продемонстрирована сегодня, 5 мая, в Барнауле. Главными зрителями «Битвы за Москву» стали ветераны великой Отечественной войны и труженики тыла. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Станислав Хазиев Реконструкция сражения за деревню Крюково в Барнауле

Для воссоздания атмосферы настоящих военных действий использовали пиротехнику и спецэффекты. Сценическое пространство было представлено площадью перед сценой и холмом над сценическим пандусом. Зрители могли увидеть три сгоревшие избы, противотанковые ежи и несколько оборонительных точек, сделанных из мешков с песком. На сцене были видны взрывы, били пулеметы, дымились дома, появлялись группы советских и немецких солдат, советская конница, бронетранспортеры, немецкие овчарки, противники вели интенсивный огонь и сходились врукопашную.

«Деревни Крюково и Матушкино были последними населенными пунктами, захваченными фашистами в битве под Москвой. Особенно жестоко бои шли за деревню Крюково, переходившую из рук в руки восемь раз», — напоминает сайт региона. Среди тысяч солдат Красной армии, сражавшихся на этом последнем перед Москвой рубеже, был прославленный уроженец Алтайского края, боец лыжно-стрелкового батальона сибиряков 19-летний Алексей Скурлатов. Бои, шедшие на этой земле, маршал Константин Рокоссовский впоследствии назвал «вторым Бородино».

Спустя годы в освобожденной Европе спустя годы появятся памятники советскому солдату, среди них — памятник Алёше в Пловдиве, который стал символом простого солдата, вынесшего все тяготы Великой Отечественной. Появлением на экране памятника Алёше и завершилось представление. Хор солдат исполнил песню «Алёша» композитора Эдуарда Колмановского и поэта Константина Ваншенкина. Зрителям-ветеранам, сидящим на почётных местах, вручили цветы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в «Битве за Москву» приняли участие свыше 500 человек — студенты учебных заведений высшего и профессионального образования, курсанты Барнаульского юридического института, военно-патриотических и военно-спортивных клубов, представители работающей молодежи, общественной организации Алтайского казачьего округа.