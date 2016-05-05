Южно-Сахалинск, 5 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В отношении водителя, совершившего в конце апреля наезд на пешеходов в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина заключен под стражу, сообщает 5 мая прокуратура Сахалинской области.

kyrgyzkorm.kg Арест

По данным следствия, около 11 часов вечера 30 апреля этого года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Пограничной и проспекта Мира сбил трех человек и покинул место аварии. Позже мужчину задержали.

Один из пострадавших погиб, двое находятся в реанимации, уточняют в прокуратуре.

Следователи, учитывая то, что виновник аварии может скрыться от правосудия, направили ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, суд города ходатайство удовлетворил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пьяный лихач сбил женщину и двоих ее дочерей, когда они переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. 11-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Ее мать и сестра были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.