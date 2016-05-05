Ереван, 5 мая, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении по собственной инициативе начинает процесс пересмотра действующих тарифов на электроэнергию, сообщает пресс-служба комиссии.

Photolure Заседание комиссии по регулированию общественных услуг Армении

Процесс пересмотра инициирован с учетом ожидаемого с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017 года баланса между производством, экспортом и импортом электроэнергии, а также возможным изменением тарифов на природный газ, продаваемый теплостанциям согласно представленной ранее ЗАО «Газпром Армения» заявке.

Также учитывается необходимость сокращения суммы, единовременно привлеченной для компенсации убытков, накопившихся в условиях действующих тарифов ЗАО «Электросети Армении» за минувшие годы и изменения других факторов, влияющих на финансово-экономическую деятельность компаний, работающих в электроэнергетической системе.

Однако министр энергетики и природных ресурсов Армении Левон Йолян призывает не делать преждевременных выводов относительно снижения тарифов на газ и электроэнергию.

Компания «Газпром Армения» 29 апреля обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг с заявкой на пересмотр формулы расчета тарифа на газ.

В заявке предлагается для абонентов, потребляющих до 10 тыс куб. м газа в месяц, снизить тариф на газ со 156.000 до 146.700 драма за 1000 куб. м (меньше на 9.3 драма за 1 куб. м).

Тариф для абонентов, потребляющих свыше 10 тыс куб. м, предлагается снизить с $276.98 до $257.56.

Заявка представлена с учетом того, что в начале апреля Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ с $165 до $150 за тысячу кубометров.

По подсчётам экономистов снижение цены на электроэнергию составит порядка 3 драмов — до 45,5 драмов за 1 кВт.ч.

«Я неоднократно говорил, что процесс идет и необходимо подождать до его завершения. Все работы проводятся в рамках закона, и после того как они будут завершены мы представим окончательные тарифы», — сказал Левон Йолян 5 апреля.

«Согласно грубым подсчетам, только вследствие понижения тарифа на газ, цена на электроэнергию снизится на 1−1.5 драмов», — комментируя решение регулятора о начале процесса пересмотра тарифов на электроэнергию пишет газета «Айкакан жаманак».

По мнению автора статьи, это означает, что при определении тарифа Комиссия учтет также другие факторы, к примеру, погашение накопленных в энергосистеме долгов быстрее планируемого.

«Однако если мы учтем все факторы, которые влияют на установление тарифа, то он должен снизиться не на 3, а примерно на 9 драмов и составить 40 драмов за 1 кВ/ч.

Не исключено, что после этого снижения, регулятор в августе этого года вновь пересмотрит тариф и еще больше снизит его. Однако на практике это маловероятно. То есть, максимум, что мы могли ожидать от Комиссии — понижение тарифа на электроэнергию всего лишь на 3 драма», — пишет газета.

В свою очередь «Новое время» отмечает, что намерение комиссии как нельзя более кстати, поскольку компенсации по «энерготарифу» предусмотрены лишь до 1 августа. И как сложится судьба «цены» киловаттчаса после указанного срока, до сих пор не указывалось. Подробности станут известны после очередного заседания комиссии.

С 1 августа 2015 года власти Армении подняли тариф на электроэнергию на примерно на 16,7%. Подобное решение вызвало волну недовольства и возмущения как среди населения, так и бизнеса. После масштабных акций протеста, которые длились примерно 3 недели было принято решение о частичном субсидировании государством повышенной части тарифа сроком на 1 год. После этого стало известно, что владелец «Электрических сетей Армении» (монопольный поставщик электроэнергии потребителям Армении) российская компания НТЕР РАО ЕЭС решила продать распределяющую компанию российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, а точнее принадлежащей ему компании «Ташир».

Новый собственник обещал модернизацию инфраструктуры распределительных сетей посредством эффективных инвестиций, «тотальную и бескомпромиссную борьбу против порочных явлений, коррумпированных работников и недобросовестных потребителей». В компании пообещали посредством концентрирования внутренних ресурсов, в том числе уменьшения потерь электроэнергии, сократить расходы компании, в результате чего в дальнейшем появится возможность избежать повышения тарифов на электроэнергию в части ЭСА.

Кроме того, с целью поддержки населения Армении было принято решение в течение года за счет личных средств собственника паритетно с правительством республики компенсировать разницу между повышенным и действовавшим до 1 августа 2015 года тарифами на электроэнергию для населения и малого бизнеса.

4 мая Комиссия по регулированию общественных услуг Армении утвердила инвестиционную программу «Электросетей Армении» на 2016 год в размере 19,8 млрд драмов без НДС ($41,5 млн).

«Инвестиционная программа 2016 года в основном направлена на сохранение средних показателей продолжительности и периодичности отключения энергоснабжения, обеспечения безопасности, замену оборудования, сокращение случаев отклонений уровня напряжения от допустимых норм, подключение новых абонентов, автоматизации систем коммерческого учета и прочего», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В конце апреля также стало известно, что Всемирный банк окажет содействие правительству страны в деле обеспечения устойчивого и надежного электроснабжения.

На эти цели банк предоставит Армении кредит в $30 млн. Кредит предоставляется сроком на 25 лет с льготным периодом по выплатам в первый 14,5 лет и процентной ставкой Libor+изменяющаяся маржа, что в настоящее время равно приблизительно 2,8%.

Как отметила 28 апреля на пресс-конференции в Ереване руководитель Ереванского офиса ВБ Лора Бейли, впервые новая программа нацелена на применении механизма, основанного на эффективности, сообщает АрмИнфо. Данной программой ВБ окажет содействие правительству в деле обеспечения устойчивого и надежного электроснабжения. С другой стороны, программа призвана оказать содействие объектам генерации в улучшении финансовой ситуации, что позволит также улучшить их отношения с частной распределительной компанией. По ее словам, за последние пять лет дефицит на государственных объектах генерации — на Армянской АЭС и Ереванской ТЭС приблизился к отметке в $104 млн, что равно 80% всей прибыли этих компаний. Также с дефицитом в $50 млн продолжают работать «Электрические сети Армении». И если эти проблемы не будут преодолены, то это окажет серьезное воздействие на их способности производить электроэнергию в прежних объемах. Программа нацелена и на улучшение менеджмента этих компаний, а также на усиление отношений с распределительными сетями, что позволит с доступным тарифом сохранить достаточные объемы производства электроэнергии.

В свою очередь, старший специалист ВБ по вопросам ВБ Артур Кочнакян отметил, что кредит будет предоставляться отдельными траншами по мере выполнения компаниями условий Всемирного банка. Контроль за выполнением этих условий будут осуществлять аудиторские компании, которые будут отобраны на тендерной основе. Как ожидается, имя первого победителя тендера станет известно в течение двух месяцев, а имя аудитора, который будет изучать нецелевые расходы, — к декабрю текущего года. Большая часть средств будет предоставлена в течение ближайших 2,5 лет (через каждые 6 месяцев), а с третьего года — один раз в год. После прохождения всех межгосударственных процедур, связанных с ратификацией и вступлением в силу соглашения, объекты генерации получат первые $17 млн. Эти средства, вместе с выплатами электросетями до 1 августа текущего года всего имеющегося долга, помогут государственным объектам генерации избежать новых потрясений, значительно сократив дефицит.

К числу требований ВБ Кочнакян отнес исключение нецелевых расходов госкомпаний, в том числе, и выплаты Ереванской ТЭС долгов по заработной плате сотрудников завода «Наирит». Данное требование должно быть закреплено решением Общего собрания акционеров компаний. Еще одно требование касается пересмотра методологии расчета маржи для «Электросетей Армении». В настоящее время срок компенсации понесенного ущерба сетей от маловодья и лишнего простоя Армянской АЭС, и других непредвиденных рисков установлен в три года. ВБ настаивает на сокращении этого срока до одного тарифного года. Предлагается исключить рефинансирование дорогих коммерческих кредитов. Рефинансирование будет осуществляться за счет льготного кредита ВБ. Также должна быть пересмотрена методология расчета тарифа для тепловых электростанций, которая касается колебаний курса валюты. Так, газ, приобретаемый тепловыми электростанциями, фиксируется в долларах, и выплаты производятся на основании данных Центрального банка от 20 числа каждого месяца. И если драм девальвируется по отношению к доллару, тепловые электростанции вынуждены платить больше, что приводит к ущербу. Более того, эта сумма не компенсируется даже в следующем тарифном году. И это неправильно, считает представитель ВБ, настаивая на необходимости компенсаций и этих затрат компаний. Все эти вопросы, продолжил Кочнакян, находятся в повестке, и обсуждаются с Комиссией по регулированию общественных услуг. Он выразил надежду, что новая методология будет утверждена в самое ближайшее время.

Кочнакян отметил, что обслуживание кредита не приведет к дополнительной нагрузке на тариф для потребителей. Выплаты процентов будут осуществляться за счет прибыли компаний, зафиксированной в тарифе.