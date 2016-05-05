Чебоксары, 5 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. ОАО «Чувашавтодор» можно было спасти в конце 2014 года — начале 2015 года. Для этого необходимы были совместные усилия всех заинтересованных сторон, «в первую очередь — финансовых организаций». «Но когда начался финансовый кризис, к сожалению, банки-партнёры вместо оказания помощи убили предприятие», — заявил премьер-министр Чувашии Иван Моторин в эфире программе «Вести. Интервью».

chuvashavtodor.ru Из праздничного буклета в честь 85-летия «Чувашавтодора». 2014 год

По мнению премьера, «в конце 2014 года — начале 2015 года был ещё шанс совместными усилиями спасти предприятие». «Но в конечном счёте мы не смогли договориться в первую очередь, я подчёркиваю, с финансовыми организациями. За 2014 год предприятием было выплачено порядка 1 млрд рублей банкам — погашены кредиты. Новые средства на поддержание деятельности банки не выдавали. При объёме прибыли в 15 млн рублей вы сами представляете, что такое миллиард для организации! Соответственно, из предприятия были вытащены все резервы. Это привело к дестабилизации работы, невозможности выполнять свои договорные обязательства. И как фактор — это привело к расторжению ряда договоров, в частности, по строительству мостов в Вурнарском, Ядринском районах», — сказал Иван Моторин, заверив, что «мы естественно, пытались сохранить предприятие, помогали в этот тяжёлый период».

По словам премьера, 80% средств «Чувашавтодор» направлял на погашение задолженности перед банком — в таких условиях «предприятие существовать не сможет»: «В сезон 2015 года предприятие имело контракты на 1,7 млрд рублей, а выполнено было всего на 346 млн рублей. То есть было нарушено производство. По сути, сегодня предприятие умерло».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтодор», который является старейшим дорожно-строительным предприятием республики с 85-летней историей, во второй половине 2015 года дважды выставлялся на продажу: первый покупатель не внёс залоговую сумму, при повторных торгах участников не было. В ноябре была введена процедура наблюдения, а 27 апреля 2016 года Арбитражным судом Чувашии предприятие признано банкротом. Ранее в связи с долгами было арестовано 27 единиц техники, принадлежащей «Чувашавтодору», а также административно-производственное здание и помещение.

Напомним, ранее было осуждено бывшее руководство «Чувашавтодора». Фигурантами являлись пятеро человек во главе с бывшим директором Александром Волковым, который в итоге получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.