Уфа, 5 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Девятый матч звезд КХЛ состоится в январе 2017 года в Уфе, заявил президент Лиги Дмитрий Чернышенко, сообщает Sovsport.ru

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Совместно с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым и генеральным директором клуба «Салават Юлаев» Валерием Нургутдиновым они подписали соглашение о совместной работе.

Чернышенко отметил, что Уфа предоставила программу, выходящую за рамки единичного мероприятия, большой организаторский опыт и серьезные финансовые гарантии. Всё это обусловило окончательный выбор .

Как рассказал Глава республики Рустэм Хамитов заявил, что праздничные мероприятия Матча звезд будут проводиться целую неделю. Сценарий сейчас разрабатывается, но планируется, что в них примут участие дети.

Кроме Уфы на проведение Матча Звезд претендовали Тольятти, Владивосток и Астана.