Киев, 5 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Приговор гражданину РФ Александру Александрову, который осужден на Украине, вступит в силу 23 мая 2016 г. Об этом, как передает «Эхо Москвы», сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

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«Приговор вступит в силу 23 мая», — сказал защитник.

Рыбин не исключил, что приговор в отношении второго гражданина РФ — Евгения Ерофеева — вступит в силу в то же время.

При этом адвокат отметил, что допускает обжалование приговора, так как не определен алгоритм выдачи граждан РФ на родину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Голосеевский районный суд Киева приговорил 2-х граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Киевский суд признал российских граждан виновными в совершение тяжких преступлений на территории Украины.

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