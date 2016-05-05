Новосибирск, 5 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Рабочая группа по изучению вопроса о целесообразности перехода Новосибирской области в другой часовой пояс рекомендовала комитету законодательного собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения подготовить соответствующие поправки, обеспечивающие переход региона на четырехчасовую разницу во времени с Москвой. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном парламенте.

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В обсуждении вопроса участвовали врачи, депутаты Государственной думы, законодательного собрания, представители органов местного самоуправления, общественных организаций. Были проанализированы обращения, поступившие к депутатам во время приемов на округах. Подавляющее большинство новосибирцев предлагало перевести Новосибирскую область в часовой регион MSK +4.

«Сегодня, 5 мая, на четвертом заседании рабочей группы, из 25 выступивших членов рабочей группы и приглашенных специалистов, лишь один предложил оставить Новосибирскую области в часовом поясе MSK +3. Одним из главных факторов, о котором говорили участники заседания, стал переход в новый часовой пояс ближайших соседей Новосибирской области: Алтайского края, Республики Алтай, Томской области. Перевод часов позволит не нарушить сложившиеся социально-экономические связи между регионами», — отметили ИА REGNUM в законодательном собрании региона.

«Учитывая значимость вопроса и его важность для всех жителей Новосибирской области, мы провели максимально масштабное изучение общественного мнения. Привлекали коллег-депутатов из районных советов, медиков, ученых, экономистов. Большинство жителей выступило за переход в другой, восточный часовой пояс, как это уже сделали наши соседи — алтайцы и томичи. Сейчас мы действительно обоснованно можем включить вопрос в повестку майской сессии. Кроме того, намерены обратиться к своим коллегам — депутатам Госдумы, с просьбой о содействии его максимально оперативного утверждения», — заявил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте в законодательном собрании Новосибирской области прошло первое заседание рабочей группы по вопросу о целесообразности перехода региона на четырехчасовую разницу с Москвой. Тогда участники заседания так и не приняли итогового решения по данному вопросу. После этого депутаты горсовета Новосибирска, большинство из которых изначально выступало за переход в другой часовой пояс, решили вновь поднять тему перевода стрелок в регионе и провели свой опрос населения по данной теме на сайте совета.