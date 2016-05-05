Москва, 5 мая, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Российские власти стремятся к сохранению социальных программ, принятых за последние 15 лет. Об этом в ходе встречи с ветеранами в московском пансионате «Коньково», построенном специально для участников войны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

kremlin.ru Дмитрий Медведев и ветераны

«Мы стараемся все эти социальные программы, которые у нас появились в последние 10−15 лет, сохранять в отношении инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, других категорий льготников, которые имеют право на помощь от государства», — сказал Медведев.

По его словам, даже несмотря на то, что «сейчас, говоря по-честному, не самая простая жизнь у нас, и в экономике не все легко, тем не менее все социальные программы остаются»: «В отношении ветеранов мы будем их и дальше продолжать, будем стараться делать все, чтобы ветераны были окружены заботой, вниманием, те, кому нужны квартиры, — получали квартиры, те, кому требуется уход, — получали уход».

Медведев отметил, что «все эти условия для ветеранов в России должны быть постоянными».

Глава правительства поздравил ветеранов с Днём Победы: «Вы свидетели того, что было, жизнь сильно изменилась, но очень важно, чтобы мы, весь народ нашей страны, не теряли связь с теми днями. Особая ценность в том, что вы рассказываете детям, студентам, школьникам, которые к вам приходят».

Напомним, 9 мая является Днём Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, ряд стран, в числе которых находятся европейские государства, а также Украина, отмечают 8 мая День победы во Второй мировой войне.

Отметим также, что в некоторых странах СНГ — в частности, в Белоруссии и Казахстане, — 9 мая не будет проводиться военный парад.