Ярославль, 5 мая, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Ярославская область досрочно вернула Министерству финансов Российской Федерации 6,7 млрд рублей, полученных в качестве бюджетного кредита в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Департаменте финансов Ярославской области.

Возврат произошел из-за невыполнения предусмотренных договором параметров областного бюджета 2015 года. Бюджетный кредит под 0,1% годовых власти региона заместили коммерческими кредитами по рыночной ставке. С 1 апреля по 1 мая коммерческие кредиты региона выросли с 11,1 млрд до 17,6 млрд рублей.

В департаменте финансов области поясняют, что досрочный возврат бюджетного кредита не повлияет на исполнение расходных обязательств.

«На этот год 2,7 млрд бюджетного кредита уже распределены на Ярославскую область, мы заявляемся на нераспределенные средства. На исполнение расходных обязательств бюджета это никак не повлияет», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте финансов Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, одним из условий соглашения с Минфином РФ по получению льготного кредита было обеспечение соотношение долговых обязательств к общей сумме доходов бюджета Ярославской области на уровне 62%. Однако из-за остановки Ярославского ЛВЗ, падения объема производства на ярославском пивоваренном заводе «Балтика» и уменьшения налога на прибыль со стороны «Сбербанка» этот параметр выдержать не удалось.

На 1 мая 2016 года долг Ярославской области составил 34,9 млрд рублей.