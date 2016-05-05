Великий Новгород, 5 мая, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В Новгородской области цены в апреле 2016 года выросли на 0,2%, при этом отмечено снижение цен на ряд товаров. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, на 26% стали дешевле свежие огурцы, а апельсины, яблоки и груши подешевели на 2 — 5%.

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Также в ведомстве отметили снижение цен (на 2 — 4%) на яйца, колбасу, пиво, консервированные овощи и куриное мясо. При этом на 8% подорожала свежая капуста, на 3−7% стали дороже репчатый лук, бананы, помидоры.

В регионе на 3 — 5% подорожали сухие молочные смеси для детского питания, горох и фасоль, а также специи.

Что касается непродовольственных товаров, в апреле на 6−8% подорожала домашняя обувь, детские кроссовки, резиновые сапоги. На 12% стали дороже карандаши чернографитные, на 8% стеклянные рюмки и фужеры. При этом подешевели электрические триммеры, фотоаппараты и свежесрезанные цветы (на 4 — 8%), набор корпусной мебели (на 3%) и холодильники — на 2%.

В сфере платных услуг в апреле больше всего — на 12% — подорожала пересылка простого письма внутри России. В то же время услуги в сфере зарубежного туризма подешевели на 2%, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля — на 1%.