Пекин, 5 мая, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Первая российская интернет — площадка Dakaitaowa для торговли с КНР начнет работу 1 июня 2016 г., сообщается в презентации платформы, прошедшей в рамках продовольственной выставки Sial China.

Юань

Dakaitaowa.com позиционируется в Китае как торговая платформа для качественных экологичных продуктов питания по ценам ниже рыночных. Организаторы ожидают, что оборот компании в 2018 г. достигнет $200 млн.

Площадка предложит оптовые поставки сетевым операторам и оптовым китайским компаниям, доставку заказов физическим лицам со складов в бондовой зоне порта Шанхая, мелко-оптовую торговлю. В качестве дополнительных услуг будут предложены экспортная подготовка и размещение товара на торговых площадках Китая. Компания предоставит и транспортно-логистические услуги.

Через площадку можно будет налаживать оптовые каналы сбыта через торговые сети, региональных дистрибьюторов и корпоративных клиентов. Платформа сможет интегрироваться с китайскими торговыми интернет-площадками типа Tmall и Taobao.

Наиболее востребованными товарами на рынке Китая уже сейчас могут оказаться качественные продукты питания, кондитерские изделия, различные деликатесы и рыбные продукты.

В презентации указано, что пищевая продукция российских производителей на данный момент превышает по качеству китайскую и по этой причине пользуется все большим спросом среди населения Китая.