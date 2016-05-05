Пушкино, Московская область, 5 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Новое здание для музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в подмосковном Пушкино, взамен пострадавшему от пожара в феврале 2016 года, власти рассчитывают отстроить до конца 2017 года. Конкурс на проектирование помещений уже объявлен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

vk.compushkino. Гузали Бурцева Горящий колледж имени Прокофьева. 4 февраля 2016 года

Правительство Московской области объявило конкурс на проектирование нового здания Музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева, которое должно появиться до конца 2017 года. Начальная цена госконтракта составляет 14,6 млн руб. Победитель должен определится уже в конце мая 2016 года.

«Совсем скоро музыкальный колледж обретет новый дом — лучше прежнего! Мы сделаем современное образовательное учреждение, которое станет одним из образцовых в Подмосковье для обучения юных талантов и воспитания музыкантов мирового уровня», — пояснил Елянюшкин.

Новое здание будет состоять из колледжа на 250 студентов, музыкальной школы на 600 учащихся и общих помещений. Высота объекта будет варьироваться от двух до четырех этажей. По последнему слову техники будет оборудовано и сгоревшее ранее хранилище для музыкальных инструментов.

Как обещают областные власти, проект колледжа может стать типовым при проектировании и строительстве таких учебных заведений, однако индивидуальность ему придаст уникальный дизайн интерьеров и фасадов.

На время строительства учащиеся колледжа продолжат занятия в Пушкинском лесотехническом техникуме и в Детской музыкальной школе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной пожара, произошедшего 4 февраля 2016 года, стала «неисправность или аварийный режим работы электрооборудования». На восстановление сгоревшего здания в региональном бюджете выделено 250 млн рублей.