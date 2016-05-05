Москва, 5 мая, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Знаменитый баритон Дмитрий Хворостовский в декабре этого года впервые выступит на сцене Большого театра, артист исполнит партии в опере «Дон Карлос», об этом 5 мая в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему 241-му театральному сезону, рассказал журналистам музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев.

movies-in-theaters.net Большой театр

Сохиев отметил, что в состав ансамбля хорошо известного зрителям спектакля войдут выдающиеся артисты, особо отметив, что в опера Верди станет дебютом Хворостовского на сцене Большого.

16 октября ожидается премьера оперы Пуччини «Манон Леско» — для исполнения главной партии на сцену выйдет Анна Нетребко. Сохиев добавил, что выступление Нетребко будет долгожданным.

«Мы с нетерпением ждем ее появления», — пояснил он.

Кроме того, в предстоящем сезоне зрителей ждут выступления Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова и Ольги Перетятько.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года оперный певец Дмитрий Хворостовский вернулся на сцену, пройдя курс лечения от рака мозга. Публика в зале Карнеги-холла в Нью-Йорке приветствовала Хворостовского стоя.