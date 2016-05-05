Москва, 5 мая, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Ситуация с отзывом лицензий у банков гораздо чувствительнее для компаний, нежели для граждан, вклады которых застрахованы. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 5 мая финансовый эксперт АКГ «Градиент-Альфа» Ирина Парулева, комментируя отзыв Центробанком лицензий у двух банков — тольяттинского «Эл банка» и московского «Мострансбанка».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Доля граждан, банковские вклады которых превышают страховую сумму 1,4 млн рублей и для которых отзыв лицензии у банка означает прямые финансовые потери, не очень велика, отмечает Парулева. «Никто не мешает разбить свои накопления на отдельные депозиты в разных банках с тем, чтобы сумма каждого не превышала страховую сумму. Очевидно, что риски возникают в погоне за высоким процентом, хотя более высокий процент по сравнению с «госбанками» должен настораживать», — говорит эксперт.

По мнению Парулевой, не стоит ждать массового перетока вкладов из мелких коммерческих банков в госбанки в связи с отзывом лицензий. «Перетока вкладов я бы не ждала, а вот такое перераспределение с «разбивкой» суммы по 1,4 млн рублей — вполне. Хотя трезвомыслящие граждане так делали изначально. Если говорить о массовом отзыве лицензий, то я полагаю, что ЦБ просто выполняет свою работу. И это нормально», — говорит она.

Эксперт подчеркивает, что ущерб для юрлиц, связанный с отзывом лицензий, намного превышает потери граждан, поскольку счета юрлиц не застрахованы. «Ситуация с отзывом лицензий намного сильней затрагивает компании, чем граждан. Очевидно, что компания идет в небольшой коммерческий банк, а не, скажем, в Сбербанк, ВТБ и так далее, надеясь на меньшие требования банка к стандартам работы, меньше требований со стороны финмониторинга, возможность «договориться» с банком, а все это также говорит о рисках, равно как высокий процент по вкладу в случае с гражданами. Плюс ко всему, у компаний, в отличие от граждан, страховой суммы нет», — подчеркивает Парулева.

5 мая ЦБ отозвал лицензии у двух банков — тольяттинского «Эл Банка» и акционерного коммерческого банка развития предприятий пассажирского транспорта Москвы «Мострансбанка». В 2015 году Банк России отозвал лицензии у 93 банков. С начала 2016 года отозваны лицензии у 39 банков.