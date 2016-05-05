Москва, 5 мая, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Разработчики наноспутника SamSat-218, запущенного с космодрома Восточный, обратились к радиолюбителям за помощью — записать сигнал, который будет подавать спутник, находясь в зоне действия их антенн. От радиолюбителей уже начали поступать записи сигналов, сообщили в пресс-службе Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ).

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В вузе отметили, что записи сигналов радиолюбители присылают из разных точке России: разработчики изучают сигналы. «Исходят ли они от аппарата или нет должны понять специалисты», — сообщили в СГАУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что запущенный 28 апреля с нового космодрома Восточный спутник SamSat-218D не вышел на связь, когда отстыковался от разгонного блока «Волга». Когда аппарат вышел на орбиту, он мог не включиться. Позже от спутника стали поступать обрывочные сигналы.