Новосибирск, 5 мая, 2016, 14:49 — ИА Регнум. На участке стройки Восточного обхода под Новосибирском обрушились 14 железобетонных балок переправы через реку Иня. К счастью, никто не пострадал.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» На стройке Восточного обхода под Новосибирском рухнули 14 балок

Причины ЧП, которое произошло 4 мая в 20:00, сейчас выясняет специальная комиссия. На территорию никого не пускают, работы приостановлены, от комментариев строители отказываются. Подрядчиком объекта выступает компания «Сибмост».

Есть очевидцы произошедшего — происходящее видели дачники из садового общества «Лесовод», которое расположено недалеко от стройплощадки.

«Первая опора пошла, загремела, обернулись и, как домино, — одна за другой посыпались. Я буквально в этом месте стоял, и посыпалось. Грохот сильный был, конечно. Сначала первая, размышляли, чисто по-инженерному, то ли на ребро попала и… но молниеносно, секунд 5−7», — цитируют «Вести Новосибирск» очевидца Константина Марьева.