Челябинск, 5 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Финансист министерства обороны России, курировавший Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области, отправится за решетку на 7,5 лет за крупную финансовую растрату, а также присвоение государственных средств. Такое решение принял городской суд Чебаркуля.

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По версии предварительного следствия, представитель Минобороны покусился на святое. Свои незаконные схемы он проворачивал на поставках моющих средств и продуктов питания в подведомственные детские сады.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, сотрудник военного ведомства заключил в 2013 году фиктивные договоры с дошкольными образовательными учреждениями на поставку необходимой продукции, но фактически договоренности выполнены им не были, а общая сумма договоров составила почти один миллион рублей.

Вскрылось мошенничество в 2014 году в ходе ревизии. Более того, эта же проверка выявила, что предприимчивый финансист Минобороны получил под свой отчет более 3 миллионов рублей, которые расходовал на свое собственное усмотрение. Также по своему усмотрению военный финансист растратил и еще 970 тысяч государственных рублей.

Все эти факты были установлены в ходе предварительного следствия, а позже получили доказательство и в суде. В итоге суд признал представителя Минобороны виновным и кроме лишения свободы назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей, а также приговорил к взысканию в пользу министерства обороны РФ 5 миллионов 600 тысяч рублей.

Отбывать наказание теперь уже бывший сотрудник военного ведомства будет в колонии общего режима.

Напомним, самым громким связанным с Минобороны делом был суд над бывшей главой департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгенией Васильевой. В мае 2015 года она была осуждена за мошенничество к пяти годам колонии, а в августе того же года её освободили условно-досрочно.