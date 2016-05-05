Ярославль, 5 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. 5 мая ярославский ветеран Великой Отечественной войны Сергей Фураев отмечает 100-летний юбилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru

Сергей Фураев — уроженец деревни Соколово Ростовского района. Его фронтовой путь в Великую Отечественную войну начался под Москвой, прошел через Прибалтику и Белоруссию и завершился в 1946 году на Дальнем Востоке. Сергей Михайлович — участник Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге, имеет многочисленные ордена и медали. Среди наиболее значимых наград — орден Красной Звезды и орден Отечественной войны II степени.

В день юбилея к этим наградам добавилась еще одна — Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова. Вручил высокую награду ветерану лично губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

«Этот знак учрежден для награждения за значительные заслуги перед Ярославской областью. Весомое основание для его вручения, несомненно, — проявление гражданской доблести. А это значит, что вы достойны этого Почетного знака как никто другой! Хочу от лица всех жителей области выразить вам сердечную благодарность! Вы — гордость земли Ярославской, пример для молодежи! Спасибо вам!», — сказал глава региона, поздравляя Сергея Фураева с юбилейной датой.

День юбилея ветеран встречает среди своей многочисленной семьи — у него трое детей, пятеро внуков, семь правнуков.