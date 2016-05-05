Симферополь, 5 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Три школы Симферополя присоединились к патриотическому проекту ОНФ «Имя героя — школе». Симферопольская общеобразовательная школа №6 теперь носит имя Василия Горишного, школа №40 переименована в честь Владимира Скугаря, а 27-я городская школа получила имя Василия Маргелова. Присвоение школам имён героев Великой Отечественной войны закрепил своим решением на 42-й сессии Симферопольский горосовет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном исполкоме Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Крым.

Виктор Иванов. Героической армии победительнице — слава!

Василий Акимович Горишний (1903−1962) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, командир 75-й гвардейской стрелковой дивизии 30-го стрелкового корпуса 60-й армии Центрального фронта, гвардии генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. Похоронен на военном кладбище в Симферополе. Вопрос о присвоении Симферопольской школе № 6 имени Василия Горишного был поднят и проработан крымскими активистами ОНФ совместно с внуком Героя Советского Союза, закончившего свой жизненный путь в Симферополе.

Инициаторами увековечивания памяти легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова выступили учителя и учащиеся городской школы №27. Василий Филиппович Маргелов (14 декабря 1908 г. — 4 марта 1990 г.) — командующий Воздушно-десантными войсками, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР. В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, Василий Маргелов был назначен командиром 3-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинградского фронта. С 1944 года являлся командиром 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. Руководил действиями дивизии при форсировании Днепра и освобождении Херсона. Под его командованием 49-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в освобождении Юго-Восточной Европы.

Владимир Антонович Скугарь (15 июля 1914 г. —14 апреля 2006 г.) — полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. К январю 1944 года капитан Владимир Скугарь являлся заместителем командира эскадрильи 30-го отдельного разведывательного авиаполка ВВС Черноморского флота. К тому времени он совершил 297 боевых вылетов на воздушную разведку и бомбардировку важных объектов противника в его глубоком тылу, нанеся ему большие потери. Был похоронен в Симферополе. «Совместно с представителями симферопольской городской школы №40 было принято решение о присвоении школе имени советского летчика-героя», — рассказали в ОНФ.

«Проект ОНФ «Имя героя — школе» стал по-настоящему действенным механизмом развития патриотического воспитания и сохранения историко-культурного наследия в Крыму», — подчеркнул сопредседатель Крымского штаба ОНФ Сергей Аксёнов.