Белгород, 5 мая, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Белгороде полиция пытается установить личности молодых людей, которые на майские праздники прошлись по городу с запасом петард, засняв свои подвиги и выложив их в интернет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на видеохостинге YouTube были опубликованы три видеозаписи, на которых мальчики, которым на вид не больше 16 лет, закидывают петарды в фойе магазина, в монетоприемник автомата с водой и на балкон квартиры в многоэтажном доме.

Цитата из: youtube.com Молодой человек

Позже видеозаписи с сайта удалили, но ролики уже появились в других соцсетях — например, на странице белгородского сообщества «Агентство народных новостей». На видеозаписях, которые успели сохранить пользователи, отчетливо видны лица нескольких хулиганов, поэтому белгородцы надеются, что полиция без труда найдет их.