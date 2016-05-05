Додома, 5 мая, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента, доктор Тулиа Аксон выступил в парламенте с вопросом повышения цен на сахар, сообщает газета Mwananchi.

agrotradeholding.pulscen.ru Сахарный тростник

Этот вопрос был вновь поднят после того, как от жителей района Мбея поступила жалоба на поступление в страну контрабандного сахара из Малави, подрывающего ценовую политику и нарушающего ограничения по импорту этого продукта.

Обращаясь к СМИ, на условиях анонимности несколько жителей района Мбея заявили, что из Малави нелегально прибыло 8 грузовых машин с сахаром в поисках клиентов.

Другой местный житель сказал, что видел, как грузовики останавливались у дома одного крупного предпринимателя и заявил, что тот смешивает дешевый сахар из Малави с местным танзанийским.

Исполняющий обязанности командующего региональной полиции Мбея Эммануэль Лукула сказал, что ничего не знал об этой проблеме, так как он начал работать совсем недавно, но обещал во всем разобраться.

Тем временем жители разных регионов жалуются на рост цен на сахар и просят правительство разобраться со сложившейся ситуацией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фонд частного сектора в Танзании (TPSF) поддержал предпринятые ранее действия правительства по запрету на произвольный импорт сахара и установлению контроля за его ценой.