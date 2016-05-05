Москва, 5 мая, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка» 9 мая собираются принять участие 20% жителей России. 59% не планируют участвовать в акции. 21% опрошенных затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

kremlin.ru Шествие «Бессмертного полка»

Вместе с тем в 2017 году собираются принять участие в акции «Бессмертный полк» 62% респондентов. 18% не пойдут, 14% затруднились ответить, а 6% респондентов ничего не знают об этой акции.

Опрос проводился 22−25 апреля 2016 год. Опрошены 800 жителей России. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.