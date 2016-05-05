Анкара, 5 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Внеочередные выборы могут пройти в Турции в этом году после вероятной отставки премьер-министра страны Ахмета Давутоглу, что может означать усиление власти президента страна Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Reuters.

Джанантонио Гварди. Перед Великим везирем. 1742-1743

Как стало известно 4 мая от пяти высокопоставленных членов правящей в Турции партии, Партия справедливости и развития готовится сменить Давутоглу на посту своего лидера и, таким образом, премьер-министра, о чем будет объявлено на внеочередном съезде партии, который пройдет в ближайшее время.

Отставку главы правительства Турции связывают с тем, что премьер-министр Турции предоставил лишь незначительную поддержку действиям Эрдогана по усилению своей власти. Его преемник, скорее всего, будет более сговорчив в помощи начинаниям Эрдогана по смене конституции для создания президентской системы — шага, который приведет к установлению авторитаризма, как считают многие эксперты.

Эрдоган стремится к тому, чтобы власть в Турции принадлежала исключительно главе государства, то есть к такой системе, при которой не будет места ненадежным политическим коалициям, которые мешали работе правительства в 1990-е годы. В свою очередь, оппоненты главы государства отмечают, что эти задумки служат интересам исключительно самого Эрдогана.