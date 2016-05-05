Москва, 5 мая, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Отставка гендиректора НПО автоматики имени академика Семихатова (Екатеринбург) Леонида Шалимова не требовала согласования с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 5 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков, комментируя отставку Шалимова, напомнил, что Путин, присутствовавший на первом пуске ракеты с «Восточного», подписал постановление о неполном служебном соответствии гендиректора предприятия.

«Всё остальное — это уже решения, которые принимаются внутри отрасли, руководителями и кураторами отрасли, и они не подлежат согласованию с главой государства», — сказал Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова о других кадровых изменениях, которые могут произойти в космической отрасли. Пресс-секретарь ответил, что были объявлены выговоры в отношении руководства НПО автоматики.

«На данный момент это все, что мы можем сказать. Остальное, что касается, скажем так, тонкой наладки, то, наверное, эти вопросы все-таки нужно адресовать кураторам отрасли», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая Шалимов подал в отставку после переноса первого пуска ракеты «Союз-2.1а» на космодроме «Восточный». Исполняющим обязанности главы НПО автоматики имени академика Семихатова (Екатеринбург) назначен Михаил Трапезников. На предприятии продолжает работать госкомиссия, расследующая причины сбоя при первом пуске. Одна из версий — неисправность кабеля, который был изготовлен не по конструкторской документации.